Qualche giorno fa Massimo Galanto di Blogo ha provato a chiedere ad Alberto Angela di suo figlio Edoardo, ma l’addetta stampa del divulgatore ha sbottato:

“Questa che domanda è? Io non voglio che risponda perché c’è gente che aspetta. Grazie, te ne ho già fatte fare almeno due [di domande, ndr]”.

Evidentemente però le stesse regole non valgono per altre testate, perché ieri La Repubblica ha posto ad Angela la stessa domanda e lui ha risposto tranquillamente. In questo caso Alberto ha detto che la popolarità del figlio è un effetto collaterale dei social network. Secondo suo padre, Edoardo non sarebbe assolutamente alla ricerca della ribalta.

“Anche quello è un effetto collaterale di quello che sta accadendo con i social. Mi è dispiaciuto perché non è un ragazzo che va a cercare la ribalta: è come me, uguale. Tutto questo è il presente che bussa alla tua porta e non lo riesci a gestire”.

Ho chiesto ad #AlbertoAngela un commento sull’improvviso successo social del figlio Edoardo ed il suo ufficio stampa (di Alberto) non l’ha presa bene. Il video qui #tuttovero #macosadiav #Ulisse @tvblogit @gossipblogit https://t.co/83ROZ16jlx — Massimo Galanto (@GalantoMassimo) 28 settembre 2018

