La scorsa settimana al Grande Fratello ha fatto il suo debutto il Bed & Breakfast che ha visto l’ingresso (in incognito) di Alberico Lemme, che i concorrenti credono tutt’ora sia uno di loro. In realtà il farmacista più discusso d’Italia è entrato nella casa solo per creare un po’ di scompiglio, dato che il suo soggiorno è a tempo determinato. Tempo che deciderà il pubblico, dato che questa sera la conduttrice aprirà un televoto solo su lui.

Cosa deciderà il pubblico a casa? Lo terrà ancora dentro o lo farà uscire a furor di popolo?

Mi immagino Nadia Rinaldi a casa così:



Caffeuccio romano per la nostra @carmelitadurso perché stasera andrà in onda una nuova puntata del @GrandeFratello con tante novità che scopriremo durante la puntata di #Pomeriggio5! E poi ancora gossip gossip gossip con tanti ospiti in studio… a tra poco! pic.twitter.com/wLGMduO7mh — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) 23 aprile 2019

Grande Fratello 16, gli ascolti

1^ puntata: 3.405.000 telespettatori e 19,34% di share

2^ puntata: 2.873.000 telespettatori e 17,05% di share

Grande Fratello 16, i concorrenti

Ambra Lombardo

Angela Losito

Audrey Chabloz

Cristian Imparato

Daniele Dal Moro

Enrico Contarin

Erica Piamonte

Francesca De Andrè

Gaetano Arena

Gennaro Lillio

Gianmarco Onestini

Ivana Icardi

Jessica Mazzoli

Kikò Nalli

Martina Nasoni

Michael Terlizzi

Mila Suarez

Serena Rutelli

Valentina Vignali