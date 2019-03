Albano ha minacciato di ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dopo essere stato messo nella black list dell’Ucraina perché considerato una minaccia alla sicurezza nazionale.

Il cantante ha anche confessato di essere intenzionato a dichiarare un risarcimento danni all’Ucraina, le cui somme saranno devolute in beneficenza a un ente benefico ucraino.

Ecco le parole del suo avvocato:

Le parole di Albano alla decisione dell’Ucraina:

“Non ho mai detto una parola contro l’Ucraina. Mai fatto neanche un apprezzamento. E’ inaccettabile che proprio io che canto da sempre la pace ora venga trattato come un terrorista. Non ho mai posseduto armi, neanche quelle mentali. Se Putin è bravo io lo dico. Non c’è un’amicizia, ma una semplice conoscenza, favorita anche dal fatto che lui è presidente onorario della Federazione internazionale dello judo e io ne sono ambasciatore nel mondo. Ho cantato per lui ma anche per tanti altri capi di Stato e pure per Giovanni Paolo II. Sono un uomo di pace e non di guerra”.