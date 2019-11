“Il terremoto che ha colpito l’Albania è una tragedia, perché sta continuando. Le scosse sono iniziate mesi fa quando non era stato molto pericoloso. La popolazione è impaurita, e la cosa più brutta è che continua”. Sono le parole di Etrit Berisha, portiere della Spal e della nazionale albanese, nato a Pristina in Kosovo, all’Adnkronos, sul terribile terremoto in Albania. E’ già partita la macchina della mobilitazione internazionale. “Stanno arrivando aiuti da tutte le parti e in particolare il popolo kosovaro sta aiutando tantissimo, hanno iniziato tanti albanesi ad andare in Kosovo perché i kosovari hanno aperto le loro case, hanno dato aiuti di ogni genere. E’ una cosa molto bella in questa tragica situazione. Anche noi giocatori della nazionale stiamo organizzando una raccolta fondi e così da tutte le parti stanno arrivando gli aiuti”, ha aggiunto il nazionale albanese.

