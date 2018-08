Alba Parietti, intervistata dal settimanale Chi, ha svelato come mai Maria De Filippi non l’ha mai invitata nei suoi programmi televisivi:

“Maria è molto brava e credo che anche lei mi stimi. Quando ho partecipato a Ballando con le Stelle mi hanno riportato spesso i suoi complimenti. Tuttavia mi sono sempre chiesta come mai non mi abbia mai portato a lavorare con lei. Chissà cosa c’è che di me non le va. Forse per un problema di ingombro. Eppure abbiamo due personalità dominanti: lei in modo passivo, io in senso attivo. Non sarebbe male vederci insieme“.

Alba attiva, Maria passiva.

Sembra l’inizio di un film a luci rosse fra donne.