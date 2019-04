Alba Parietti ieri sera è stata una delle ospiti della sesta puntata di Live – Non è la d’Urso e uno degli opinionisti nelle sfere ha portato a galla un fatto da me ampiamente raccontato in questo precedente articolo, che vedeva la Parietti critica ed offensiva nei confronti della conduttrice.

I fatti risalgono al 2015 ed al 2017 ed in quelle occasioni Alba disse:

“I programmi della d’Urso sono lo scempio della dignità umana. Perché non sono mai sua ospite? Non siamo per niente in buoni rapporti, perché io ho parlato molto male del suo modo di fare televisione, che io disapprovo. Devo comunque complimentarmi perché con pochi soldi riesce a ottenere grandissimi ascolti”.

E ancora:

“Barbara d’Urso è un tritacarne, fa uno spettacolo e deve fare ascolti. E’ una cinica e brava signora della tv che porta a casa risultati ottimi con quattro soldi. Alla d’Urso non importa nulla di Corona. Chi fa la tv non ha più sentimenti, è cinico”.

Ospite a Live – Non è la d’Urso, Giuseppe Cruciani ha chiesto ad Alba Parietti se avesse cambiato idea in merito a ciò che aveva detto sulla d’Urso e la showgirl ha così risposto:

“No, non ho cambiato idea e non sono qui per chiedere scusa, dopo questa cosa potrei prendere, uscire e passare dalla cassa, ma la televisione è anche questo, facciamo parte di questo circolo mediatico e ognuno risponde delle proprie azioni. Barbara fai un certo tipo di televisione, e so che entri a far parte di questo tritacarne. Io faccio me stessa e rispondo di me stessa”.

Barbara d’Urso a questo punto ha preso la parola:

“Quando leggo cose cattive su me da persone che non mi aspetto rimango basita, ma non ho mai reagito, non ti ho mai chiamato e neanche ho replicato. Penso che ogni persona abbia il diritto di esprimere il proprio pensiero, non lo condivido. Volo alto. Non lo avrei fatto io, ma dimentico. Quando mi hanno proposto il tuo nome ho subito detto che ti volevo in studio, perché no!?”.

Quello che ad Alba Parietti non è piaciuto è come Barbara d’Urso abbia affrontato il caso di Francesca De André nei suoi salotti, perché molto amica di Cristiano De André.

“Non ho condiviso tante tue scelte, non farei questo tipo di programmi come conduttore. Non ero adatta nemmeno a fare l’opinionista in un reality, c’è una dose di cattiveria e cinismo che non ho. Se fossi in Mediaset continuerei ad affidarti dei programmi. Ho visto delle persone che hanno sofferto. Dovrebbero chiarire in famiglia. Siamo amiche. Ci sono delle circostanze molto complesse. Alcune cose fanno male. Conosco tutta la famiglia De André e voglio tutto bene. Non è per sempre tutta la cosa. Sono contenta se fa una bella carriera televisiva. Deve staccarsi da questo odio”.