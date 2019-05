Alba Parietti è entrata in modalità SONO DAI CARABINIERI TI STO QUERELANDO e – come riportato da Il Fatto Quotidiano – lo ha fatto davvero ai danni del candidato alle prossime elezioni europee con Casapound, Marco Racca.

“Non mi pento affatto di aver difeso il valore dell’antifascismo e se lei non leva la mia faccia dal suo schifosissimo post elettorale la querelo per diffamazione, per falso e mistificazione. Lei mi fa vomitare”.

Tale Marco Racca per la promozione della sua persona alle europee avrebbe creato un meme elettorale utilizzando una foto di Alba Parietti con sopra scritto ‘lei non voterà così’, in riferimento all’orientamento politico apertamente di sinistra della conduttrice.La diretta interessata non ha fatto attendere la sua risposta:

Il candidato di Casapound ha così risposto:

“Oltre alla storia, sarebbe meglio che studi anche la diffamazione, non ho mica detto nulla di falso… A meno che non mi vota, ovviamente, se mi vota effettivamente l’ho diffamata. Si faccia una risata, Alba, ce ne ha già fatte fare tante da bravissima attrice e altrettante da opinionista storica e politica”.

E Alba Parietti ha controreplicato:

“O lei leva questa schifezza di manifesto elettorale usando la mia faccia o io uso la sua e le faccio passare la voglia di fare lo spiritoso. La denuncio. Lei sta facendo un abuso vergognoso”.

