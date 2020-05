Alba Parietti ieri sera è stata ospite a Carta Bianca dove ha svelato di aver avuto il CoronaVirus, ma nessuno glielo aveva detto. I suoi sintomi, infatti, erano tutti riconducibili ad un banale colpo di freddo che ha curato con una tachipirina.

Solo dopo, grazie ad un test sierologico, ha scoperto di aver avuto il Covid-19 e solo un successivo tampone ha scongiurato il peggio, ovvero che fosse tutt’ora portatrice sana.

“Sospettavo di aver contratto il virus anche se non avevo nessuna possibilità di dimostrarlo con certezza perché quando è scoppiata la pandemia, tra l’altro, io sono stata una delle prime ad allarmarmi. Ho iniziato ad usare la mascherina fin da metà febbraio, ho chiesto a tutti di utilizzarla ed ho fatto una battaglia personale creando degli allarmismi e facendomi tanti nemici.

Verso i primi di marzo, più precisamente il 9, ho avuto i primi sintomi: mal di gola, un po’ di raffreddore, febbre e spossatezza. 37,2, 37,6 e 37,8. Con una semplice tachipirina la febbre è sparita, avevo chiamato il medico e credevo di aver preso un colpo di freddo. Ieri ho avuto la risposta definitiva: ho avuto il CoronaVirus, mi hanno fatto il tampone e sono negativa, sono guarita. Avevo già fatto un test sierologico, quello dove si buca il dito, ed era risultato positivo l’IgG che è quando tu sviluppi le difese immunitarie di questa malattia. Insomma io avevo sviluppato gli anticorpi da CoronaVirus.

Io ho deciso di fare una auto-quarantena e mi sono chiusa in camera per 14 giorni, l’ho fatta per scelta mia nessuno me lo aveva chiesto”.