Alba Parietti è stata una delle opinioniste dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, anche se in pochi se ne sono accorti considerando quanto poco è intervenuta nel corso delle puntate. Interventi ridotti al minimo non per volere suo, ma perché deciso dagli autori.

Intervistata da Blogo, la Parietti ha infatti commentato così la sua recente esperienza nel reality di Canale 5:

“È stata una edizione molto complessa. C’è stato il problema degli autori che non facevano parlare noi opinioniste. Posso dire che le persone che hanno cercato di imbavagliarci alla fine sono state le prime ad andare [il riferimento è evidentemente agli autori del reality esclusi in corsa, ndr]. Ci hanno zittito? No, non ci hanno proprio utilizzato, il che è peggio ancora”.

Accusa molto simile a quella fatta qualche giorno fa da Alda D’Eusanio, sua collega opinionista de L’Isola dei Famosi.

Intervistata da Radio Cusano Campus, Alda D’Eusanio – come riportato da BubinoBlog – ha confessato di non essersi divertita a L’Isola dei Famosi e che gli autori, in diretta durante le puntate, le vietavano di parlare.