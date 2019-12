“Io faccio molta fatica a mantenere la calma”. Alba Parietti telefona a Vieni da me e attacca Giampiero Mughini. A scatenare l’ira di Parietti, alcune dichiarazioni rilasciate dallo scrittore, ospite di Caterina Balivo. “Non accetto che Mughini dica che non conosco la storia della Seconda Guerra Mondiale, non è un argomento qualsiasi. E’ un tema che fa parte delle ragioni della mia vita. Mughini ha fatto la Seconda Guerra Mondiale? Ha partecipato? In che veste? Mio padre partigiano, antifascista, la Resistenza l’ha fatta non solo combattendo a rischio della propria vita. L’ha fatto anche da bambino non indossando la divisa da Balilla e prendendo botte. Mughini dice che la resistenza non sarebbe servita a niente senza gli americani”, dice Parietti. “Un comizietto da quattro soldi….”, risponde Mughini.

Fonte