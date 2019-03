Ormai abbiamo capito tutti che lo sfogo di Alba Perietti durante la semifinale de L’Isola dei Famosi non riguardava Alvin. L’opinionista ha specificato che ce l’aveva con un’autrice del reality.

Qualcuno nei commenti del post di Alba ha puntualizzato che la discussione sarebbe avvenuta con Barbara Cappi e la Parietti ha risposto con un secco ‘sì’.

Io così quando ho letto il nome della Cappi…



Per chi non conoscesse Barbara, si tratta della pacatissima autrice che ha presentato il suo famoso libro ‘La lettera che non ti ho mai scritto‘ in almeno due trasmissioni mariane.Come si può discutere con la Cappi?

Grazie anche ai tre lettori presenti ieri in studio (Ale, Michael Iraboni e Popi), che mi hanno confermato la discussione tra Alba e Barbara.

“Grazie per averci seguito così numerosi, abbiamo vinto la serata e sopratutto mi piace tantissimo , come voi partecipiate sempre così attivamente. Criticandoci , dandoci consigli , pretendendo massima correttezza da noi tutti.

I finalisti lo sono meritatamente e sono felice siano loro… mi sto divertendo e sono felice di questa isola così travagliata, sofferta e in grande crescita.

Detto questo, un piccolo appunto. Nel momento in cui mi sono diciamo seccata platealmente sulla questione “prova da invalidare” la mia frase colorita seccata , maleducata , per essere totalmente sincera con voi, non era rivolta nel modo più assoluto ad Alvin del quale apprezzo totalmente il lavoro e i toni sempre gentili, professionali e pacati e sopratutto rispettosi .

Mi rivolgevo a un’autrice con la quale io non mi rapporto mai . che senza microfono, come da sua abitudine voleva “ zittirmi ed educarmi” e impedirmi di esprimere la mia opinione sulla questione. (per questo avete sentito solo me e non avete capito a chi fosse rivolta la mia rivolta)

Essendo io pagata voluta per fare l’opinionista , per rispetto al pubblico per etica mia, perché che poi giustamente mi critica spesso e volentieri sulle scelte autorali e dinamiche , senza che io possa mettere il mio “ becco”…. ecco ieri l’ho messo e nonostante le parole non fossero

da “ signora della tv “ma da scaricatore di porto ( e mi scuso con gli scaricatori) , rivendico il diritto di diventarlo quando non mi sento adeguatamente rispettata e sopratutto se mi si rivolge con toni arroganti che mi irritano mentre io faccio semplicemente il mio lavoro di una vita rispettando tutti.

Detto questo adoro il gruppo autorale che mi ha seguito e trovo Celeste il nostro nuovo capo progetto un professionista straordinario così come tutta la squadra di @canale5__ e @magnolia in Italia e all’estero . Baci e grazie a tutti. Ma Alvin io lo amo”.