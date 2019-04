In passato Alba Parietti ha usato parole molto dure per i programmi di Barbara d’Urso. Per questo motivo molti ieri sera erano curiosi di vedere l’opinionista in uno dei santuari di Carmelita.

A causa di un commento di Cruciani, Alba e Barbara si sono confrontate e sui social in molti hanno attaccato la Parietti, che però stamani si è detta felice del risultato di Live Non è la d’Urso.

Alba ha anche risposto ai molti follower che le hanno dato della “venduta” o che hanno scritto che Barbara l’ha “asfaltata”.

“Il nostro è stato un duello e molto bello. Io non sono arretrata di un cm. La d’Urso mi ha asfaltata? In quale vostra fantasia? Dite che faccio figuracce per un gettone presenza, l’invidia rende scemi. […] Io non ho nessuna intenzione di scusarmi e non mi sono scusata.

Non ho leccato il cu** a nessuno e non si trattava di un gettone di presenza. Non sono una questuante né una lecca c. ma una professionista.“