Il cast della prossima edizione de L’Isola dei Famosi (con l’unico punto di domanda sul nome e sul probabile sostituto di Jeremias Rodriguez) è chiuso e Alba Parietti, intervistata da Bubino Blog, ha parlato dei nuovi naufraghi svelando che ce n’è uno in particolare che ha l’ormone a mille.

“Ha l’ormone e il testosterone a mille, non sa se riuscirà a tenerlo a bada”.

Di chi sta parlando? Si riferisce al judoka Marco Maddaloni? Al cantante Luca Vismara? All’attore Kaspar Capparoni? O ad Aaron, il primogenito di Brigitte Nielsen? A nessuno di loro: l’uomo con l’ormone a mille è proprio Paolo Brosio.

“Isola dei Famosi? Sono pronta, sarò con Alda D’Eusanio e la fantastica Alessia Marcuzzi, le voglio un gran bene e non lo dico per piaggeria. Si prepara un’edizione pazzesca, Brosio è scatenato, credo sarà quello che ci regalerà più sorprese, ha l’ormone e il testosterone a mille, non sa se riuscirà a tenerlo a bada nonostante la fede. Pare che ce ne siano diversi scatenati, c’è una bella mandria di tori, tutti scatenati. E anche molte donne pazzesche. Ne vedremo delle belle”.

Mandria di tori scatenati?

Autori dell’Isola dei Famosi, mi candido per partecipare a questa edizione!



Paolo Brosio, proprio un paio di giorni fa, aveva così commentato Taylor Mega:

“Certo, se a L’Isola prego il rosario e vedo passare la Taylor Mega magari la guardo, è pur sempre una creatura di Dio e posso guardarla. Anche io son fatto di carne, mica sono un santo. Prego la Madonna che mi faccia rimanere saldo alla fede. Pieraccioni, Conti e Panariello hanno chiesto come farò a passare da Medjugorje all’Isola dei Famosi che è piena di mega mouse, ovvero mega tope. Beh, viva la Madonna ma anche la mega mouse!”.

E in merito alla “toreria” annunciata dalla Parietti, come non crederle…