La scorsa settimana Alba Parietti in un’intervista concessa a Blogo ha dichiarato che gli autori de L’Isola dei Famosi non la facevano parlare.

“È stata una edizione molto complessa. C’è stato il problema degli autori che non facevano parlare noi opinioniste. Posso dire che le persone che hanno cercato di imbavagliarci alla fine sono state le prime ad andare [il riferimento è evidentemente agli autori del reality esclusi in corsa, ndr]. Ci hanno zittito? No, non ci hanno proprio utilizzato, il che è peggio ancora”.

La Parietti dalle pagine di Chi ha lanciato una nuova shade agli autori del reality di Canale 5.

“L’Isola un inferno? Ma no, l’ha detto Alda,ma per lei è questione di giornate, dipende da come si sveglia. Posso testimoniare però che i nostri interventi erano centellinati, ho parlato di più a Sanremo con Pippo Baudo che non mi faceva leggere nemmeno il numero verde. Cercavo di dire il mio pensiero in tempo reale. Ho fatto la stessa cosa anche dopo il video di Corona, in cui parlava del presunto tradimento subito da Fogli. Ci siamo resi conto tutti dell’incidente ma se mi fossi presa la scena e mi fossi alzata per uscire dallo studio sarei stata disonesta. Non abbandono mai la squadra per la quale gioco. Io e Alda ci siamo sentite frustrate per come siamo state trattate. Abbiamo incassato e reagito con il sorriso, lei ha voluto esternare il suo malcontento, io l’ho fatto direttamente in trasmissione quando qualcuno ha provato a zittirmi. Ma sono sempre grata a chi mi sceglie, al massimo ripenso a una frase di Groucho Marx: ‘Ho passato una serata meravigliosa ma non era questa‘”.

Alba ha anche spiegato come mai ha accettato il ruolo di opinionista in un reality.

“La verità? L’ho fatto per necessità, perché non mi facevano più condurre. Adesso però vorrei un programma mio. ho partecipato a trasmissioni geniali e innovative come Galagoal, Macao e Grimilde, scritto da me e Giovanni Benincasa. Quel programma è stato copiato in Francia, mentre in Italia è stato accantonato. Io però non dispero, sono come la goccia cinese.”

Lo sfogo di Alba contro un’autrice de L’Isola dei Famosi.