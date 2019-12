Il video dell’esibizione di Alanis Morrissette e Jimmy Fallon in metropolitana a New York: una sorpresa che ha fatto impazzire i fan.

Alanis Morissette si sono esibiti a sorpresa in metropolitana a New York. La cantautrice canadese insieme allo showman americano ha messo in piedi uno spettacolo improvvisato da busker, ovviamente sotto mentite spoglie, facendo un grande regalo a tutti i passanti nella stazione sulla 50esima strada.

Ecco il video del loro show scherzoso e divertente, che arriva a pochi giorni dall’annuncio di un nuovo album in arrivo per Alanis nel 2020.

Alanis Morissette in metropolitana: il video

Nascosta sotto una parrucca bionda e un cappello rosa, e accompagnata dal noto conduttore americano mascherato da una barba lunga, l’artista canadese ha proposto dal vivo un classico natalizio, The Little Drummer Boy.

Al termine dell’esibizione, ha augurato buone feste a tutti i passanti, e solo in quel momento Jimmy Fallon ha rivelato la sua identità e ha presentato agli occhi dell’incredulo pubblico Alanis Morissette. Ecco il video:

Alanis Morissette: nuovo album e nuovo tour

Al brano natalizio ha fatto seguito durante la sua esibizione come busker il classico You Oughta Know, tratto dall’album Jagged Little Pill, che nel 2020 festeggerà il proprio 25esimo anniversario.

Proprio per questo l’artista canadese partirà per un lungo tour mondiale, di cui per ora non sono svelate le tappe (incrociamo le dita per un concerto in Italia).

Oltre ai festeggiamenti per il vecchio disco, la cantautrice lancerà anche un nuovo album in studio, Such Pretty Forks in the Road, in uscita a maggio e già anticipato da un primo singolo, Reasons I Drink. Una serie di progetti che arrivano a pochi mesi dalla nascita del suo terzo figlio, venuto al mondo ad agosto 2019.



