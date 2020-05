Alanis Morissette ha annunciato l’arrivo di un evento live-streaming, dal titolo You Live, You Learn per beneficienza, a tema Jagged Little Pill.

Alanis Morissette ha annunciato l’arrivo di un live-streaming, intitolato You Live, You Learn a scopo di beneficienza. L’evento sarà a tema Jagged Little Pill.

In seguito al lockdown imposto per la pandemia di Coronavirus, ci vorrà molto tempo prima di vedere uno spettacolo dal vivo.

Per fortuna, Alanis Morissette si esibirà dal vivo da casa sua, per il live streaming previsto per il 19 maggio 2020. L’artista canadese ha organizzato questo evento per beneficienza al fine di aiutare in questa difficile situazione d’emergenza emersa a seguito del COVID-19.

Alanis Morissette, un live streaming di beneficienza

Intitolato, You Live, You Learn: A Night with Alanis Morissette and Jagged Little Pill, il live-streaming annunciato dalla cantautrice canadese sarà disponibile sulle pagine Facebook e YouTube di Jagged Little Pill.

L’evento andrà a beneficio delle iniziative di soccorso COVID-19 del Fondo attori. Come riporta Rolling Stone, la Morissette si esibirà e condurrà il live streaming con Justin Hilton, fondatore di SafePlace International.

L’evento presenterà anche esibizioni e interviste con i membri del cast di Jagged Little Pill, oltre alle apparizioni di molti dei responsabili dell’adattamento dell’iconico album della cantante del 1995 per il palcoscenico.

Tra i partecipanti confermati figurano la scrittrice Diablo Cody, la regista Diane Paulus, la coreografa Sidi Larbi Cherkaoui e l’orchestratore/arrangiatore Tom Kitt.

Il video di Ironic:

Alanis Morissette, i fan possono partecipare all’evento

Anche i fan hanno l’opportunità di partecipare al live streaming. Nello specifico, possono inviare cover delle canzoni della Morissette tramite il sito web dello spettacolo di Broadway, per poi essere presentati durante il live streaming.

Quindi ci sarà la possibilità di partecipare per vincere “premi speciali” in vista dell’evento di martedì.

In una dichiarazione, i produttori di Jagged Little Pill, Vivek J. Tiwary, Arvind Ethan David ed Eva Price hanno dichiarato:

“Guidati dalla linea spirituale di Alanis Morissette, l’intera famiglia di Jagged Little Pill è entusiasta di riunirsi per condividere musica e messaggi di gioia del nostro musical, ma anche guarigione, capacità di recupero e gratitudine. Ringraziamo immensamente AmEx per averci dato l’opportunità e il nostro cast e il nostro team creativo per far prosperare lo Jagged Little Spirit durante questo periodo di prova“.

Nel frattempo, la Morissette è stata recentemente costretta a posticipare il suo tour per il 25° anniversario di Jagged Little Pill alla luce della crisi sanitaria.

Ha anche ritardato l’uscita del suo album – in uscita dopo otto anni di assenza dalle scene musicali – Such Pretty Forks in the Road. Di recente, l’artista ha pubblicato Diagnosis, un brano che parla della depressione post-partum.



Fonte foto: https://www.facebook.com/alanismorissette/

