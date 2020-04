Dopo quasi due settimane in mare, l’odissea della nave di soccorso tedesca Alan Kurdi si è conclusa oggi a largo del porto di Palermo. Nel giorno di Pasqua il ministro dei Trasporti Paola De Micheli e il capo della Protezione civile Angelo Borelli, ricostruisce la Ong Sea Eye in una nota, avevano proposto di trasferire le persone soccorse da Alan Kurdi su una nave più grande dove poter trascorrere la quarantena e ricevere cure in un ambiente sicuro. Ieri sera, le autorità italiane e tedesche hanno dato il via libera all’operazione. Sotto il coordinamento della Croce Rossa Italiana, 146 persone sono state così trasferite oggi pomeriggio sul traghetto Raffaele Rubattino. Diverse navi della guardia costiera italiana, tra cui la Diciotti, sono state coinvolte nell’operazione. Ma non è ancora chiaro come la questione dei migranti salvati proseguirà dopo la quarantena. L’Italia ha temporaneamente chiuso i suoi porti per via dell’emergenza sanitaria. Ad oggi, le autorità non hanno ancora reso noto alcun piano sul porto di sbarco e sulla distribuzione dei rifugiati.

Fonte