Di soap trash negli anni ne abbiamo viste parecchie, ma questa è senza dubbio quella recitata peggio. Taylor Mega avrebbe tradito Erica Piamonte con Giorgia Caldarulo, scatenando la disperazione dell’ex gieffina. La parte più scadente di questa fiction poraccia è stata proprio quella dello sfogo di Erica (Costantino Vitagliano in The Lady ha recitato meglio) su Instagram. Ieri a Pomeriggio 5 Alan Fiordelmondo si è scagliato contro Giorgia e ha detto di avere le prove che questo gossip è assolutamente finto (personalmente credo ad Alan anche senza vedere le prove).

“Questa è una situazione surreale, è tutto finto. A parte le foto pubblicate dal settimanale Nuovo non ci sono altre foto su altri settimanali. Giorgia è una perfetta sconosciuta. Non esiste credibilità in questa storia. Quello è un finto servizio, è un posato riuscito male. Non riuscite più a uscirne da questa recita. Ti sei dimenticata Giorgia quella buffonata che hai organizzato con Cameron Dallas? Ridicola. Tu non sei lesbica, sei lesbica per interesse. Questo servizio è un servizio finto, finto, finto! Giorgia sfilati da questa storia falsa, devi venirne fuori. Io ho le prove che è tutto finto. Sul mio cellulare ci sono le prove. Barbara dopo la trasmissione ti faccio vedere tutto”.

A confermare la versione di Alan Fiordelmondo è arrivata anche la testimonianza di Megghi Galo, ex amica di Giorgia Caldarulo.

“E’ una trovata pubblicitaria molto brutta inventarsi di essere lesbica solo per far parlare. Io conosco molto bene Giorgia e non sapevo niente di questo suo nuovo orientamento sessuale. Lei è sempre stata una legata a delle relazioni per interesse, me l’ha detto diverse volte. Secondo me è tutta una cosa finta, almeno da parte di Giorgia. Il vero bluff sono loro. Io mi sono fidanzata da poco. All’inizio c’è tanta voglia di vedersi e a me non risulta loro stiano mai insieme. Io ho visto solo questi video di baci e lingue, anche di poco gusto.”