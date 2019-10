Alan Fiordelmondo è stato fra i primi a dire pubblicamente di non credere alla storia d’amore fra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo e qualche ora fa la Mega, in difesa del proprio sentimento, ha inviato alcuni messaggi poco carini al paparazzo.

I messaggi privati sono stati successivamente condivisi su Instagram da Fiordelmondo che – ad ogni frase di Taylor – ha risposto “smentiscimi con prove“.

“Ca**o che fallimento la tua vita, vuoi che ti mandi le foto della camera da letto? Hai rotto le palle. Ma seriamente hai bisogno di parlare di me per essere invitato in qualche salotto?”.

Alan successivamente ha anche realizzato una serie di video, in cui provoca Taylor Mega chiedendole informazioni sui suoi guadagni.

“Ma davvero Instagram ti permette di vivere da quasi milionaria? Da dove arrivano tutti i tuoi guadagni? Così, domanda secca, eh..”.

Io sono stato il primo ad aver storto il naso sulla threesome sentimentale fra Taylor Mega, Giorgia Caldarulo e Erica Piamonte (etichettando il tutto come lo spin off di The Lady di Lory Del Santo), ma – ammesso e concesso che sia tutto vero – come possono fare Taylor e Giorgia a smentire “con prove” la loro relazione?

Devono forse unirsi civilmente?