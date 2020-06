Fino al 6 giugno il rilancio della cultura attraverso l’innovazione digitale e tecnologica al centro del Wmf Online – Edizione Diffusa: sul Mainstage la collaborazione con Agis coinvolgerà teatri, live club e realtà che operano nel mondo dell’arte e dello spettacolo per una riapertura simbolica nel segno della cooperazione per fronteggiare l’emergenza. Riaccendere le luci, puntare i riflettori, ridare voce ai teatri, ai palcoscenici, ai luoghi della cultura in un momento di emergenza e difficoltà. Il Wmf – Il più grande Festival sull’Innovazione – fino al 6 giugno prenderà il via con una edizione diffusa, online e unica nel suo genere, nell’ambito della quale, in collaborazione con Agis (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) promuoverà nel dettaglio oggi (5 giugno) la riapertura ideale di teatri, live club, realtà della penisola votate alla valorizzazione dell’arte.

