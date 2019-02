di Rossana Lo Castro

Nessuna “deportazione”, ma trasferimenti programmati. Francesco Magnano, direttore del Cara di Mineo, sgombera subito il campo da ogni equivoco. “Le uscite avvengono in maniera controllata e tutti gli ospiti sono avvisati con ampio anticipo in modo da prepararsi per tempo” dice all’AdnKronos. I primi 50, tutti uomini, lasceranno la struttura a bordo di un pullman. “Andranno in centri più piccoli a Siracusa, a Ragusa e a Trapani – spiega -. E’ nella natura delle cose. Non c’è nessuna novità. Da dieci anni mi occupo di immigrazione e da sempre gli ospiti sono stati presi da un centro di accoglienza e per questioni logistiche e organizzative portati in altre strutture. Il Cara è un centro di accoglienza per richiedenti asilo, non un posto dove trascorrere tutta la propria esistenza umana”.

