Sei regioni, ventuno tappe in altrettante città italiane, quasi duemila chilometri. Sono i numeri della seconda edizione di ‘Save tour’ progetto di ‘Sostenibilità , Azione, Viaggio, Esperienza’, realizzato da Museo del Risparmio, Bei Institute e Scania con la collaborazione di Intesa Sanpaolo che prenderà il via oggi dal capoluogo piemontese per concludersi il prossimo aprile a Napoli con l’obiettivo di educare i giovani all’uso consapevole delle risorse finanziarie e ambientali. Dopo Genova, il viaggio toccherà la Sardegna, la Sicilia e risalirà la penisola attraverso la Calabria fino al capoluogo campano.

