#ROMPILATRASMISSIONE è la nuova campagna di informazione sui vaccini promossa da Cittadinanzattiva – Tribunale per i diritti del malato. L’obiettivo? Fornire ai cittadini un’informazione corretta sui diritti e doveri in ambito vaccinale e dare una risposta concreta alle loro domande attraverso iniziative di comunicazione più dirette. Non solo notizie ma anche tutela e monitoraggio dell’applicazione delle norme. I mezzi utilizzati: i social network e una guida utile che è possibile scaricare dal sito, ma che presto sarà anche in versione cartacea nelle sedi locali dei Tribunali per i diritti del malato. Sul sito di Cittadinanzattiva sono disponibili anche moduli di auto-tutela per segnalare disservizi e difficoltà che si incontrano, per esempio, nel prendere appuntamenti per le vaccinazioni. Inoltre, è possibile richiedere la copia del libretto vaccinale per sé o per i propri figli. Uno strumento sicuramente utile è il calendario vaccinale semplificato nella consultazione e un indirizzo e-mail specifico per chiedere informazioni, chiarimenti, ma anche raccontare le proprie esperienze positive o negative (

vaccini@cittadinanzattiva.it

). Non mancano ovviamente link utili per approfondimenti. • LE COPERTURE VACCINALI

Un anno fa la legge Lorenzin ha introdotto l’obbligo vaccinale per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni. La situazione preoccupante, che aveva portato il Ministero della Salute e il Governo alla promulgazione della legge, era stato l’elevato numero dei casi di morbillo nel nostro paese. Il motivo? La bassa copertura vaccinale e il mancato raggiungimento della cosiddetta immunità di gregge o di gruppo, unico modo per prevenire la diffusione della malattia. A un anno dalla legge, il livello di copertura vaccinale è aumentato e, in particolare, per il morbillo è salito al 91,6%. Ma la soglia necessaria e raccomandata del 95% non è stata ancora raggiunta.

“Siamo in un momento di confusione perché alcune Regioni e alcuni comuni stanno attuando la legge Lorenzin, altri invece stanno seguendo l’ultima circolare ministeriale: ne consegue un comportamento a macchia di leopardo nel Paese e un caos diffuso per le famiglie e le scuole. Chiediamo che non sia fatto nessun passo indietro sulla certificazione delle vaccinazioni da parte delle ASL per non scaricare sulle famiglie una responsabilità istituzionale: sarebbe una penalizzazione non solo per i cittadini, ma anche per le realtà che hanno fatto enormi sforzi per mettersi a regime”, afferma Sabrina Nardi, Vice coordinatrice nazionale Tribunale per i diritti del malato.