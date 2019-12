Congusto Gourmet Institute e Monster Italia hanno da poco inaugurato una collaborazione che guarda lontano. Il colosso del lavoro mette a disposizione il suo know how in termini di ricezione delle richieste del settore hotellerie e ristorazione, per produrre dati utili a incrociare domanda e risposta; Congusto Gourmet Institute, dal 2015 centro di formazione accreditato da Regione Lombardia, vanta dal canto suo uno stabile 88,5% di allievi impiegati nel settore dell’hotellerie, della ristorazione e della pasticceria. Il successo si deve al servizio Career & Placement che negli anni ha regalato grandi soddisfazioni: si tratta di un sistema particolarmente efficace e collaudato di finalizzazione del percorso formativo, che accompagna gli studenti dell’Istituto nella ricerca di opportunità lavorative dopo il corso di studi.

