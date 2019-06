Dalla sostenibilità come fattore competitivo alle nuove tecnologie digitali, dal saper fare artigiano ai mestieri del futuro, dal rapporto tra imprese e territorio all’economia circolare applicata al mondo della manifattura: saranno questi i temi della seconda edizione del Make in Italy Festival promosso da Cna Vicenza, ItalyPost e Comune di Thiene e che vedrà protagonisti imprenditori ‘champion’ come Lorenzo Delladio e Luca Vignaga, artigiani tecnologici, architetti, urbanisti e grandi nomi dell’economia, dell’impresa e dell’informazione, come Mario Tozzi, Aldo Bonomi, Antonio Calabrò e Domenico De Masi

