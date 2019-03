Sabato 6 aprile tornano il divertimento e l’adrenalina di Mirabilandia. Dalle 10.00 cancelli aperti per un’altra stagione da non perdere. Accanto alle attrazioni da guinness dei primati come Katun, iSpeed e Divertical, il mondo cowboy della Far West Valley e quello dei dinosauri di Dinoland, quest’anno il protagonista del Parco divertimenti più grande d’Italia sarà Ducati World. La novità del 2019, che promette di entusiasmare adulti e bambini, riferisce una nota, è un’area di 35.000 mq completamente rinnovata dove si potrà vivere una Ducati Experience a 360° grazie all’attesissimo Desmo Race, un duelling coaster interattivo a doppio binario dove tutti si sentiranno dei veri piloti.

