Ha preso il via con la giornata dedicate alle scuole della Regione Lazio Tennis & Friends. Circa 3.000 studenti hanno affollato il Villaggio Salute e il Villaggio dello Sport allestiti al Foro Italico: tema del giorno la lotta contro il bullismo e la campagna di sensibilizzazione per una corretta alimentazione. L’incontro è stato aperto dalla prof.ssa Giovanna Pini docente di pedagogia teatrale all’Università degli studi Roma 3, nonché fondatrice e presidentessa di Bulli Stop, il Centro Nazionale Contro il Bullismo che si propone di aggregare gli adolescenti per sensibilizzare i propri coetanei. I ragazzi di Bulli Stop si sono esibiti con un monologo ed un pezzo cantato.

