Al via a Verona il Congresso mondiale delle famiglie. “Mi auguro che questo congresso si svolga senza polemiche e che sia di alto profilo, per questo vi chiedo togliete le armi delle polemiche ai vostri avversari” ha detto il vescovo di Verona, Giuseppe Zenti, nel suo intervento, sottolineando che “la famiglia è il nucleo fondamentale della società. La famiglia è insostituibile scuola di valori civili”. “Dobbiamo focalizzarla in quanto realtà umana. Auspico un dialogo sereno e obiettivo, con argomentazioni razionali, per far riscoprire la famiglia come valore imprescindibile in cui ci si senta al sicuro come nel grembo materno. Il congresso sappia mantenersi sempre di alto profilo nel quadro valoriale senza prestare il tallone d’Achille a chi aspetta la polemica”, ha concluso.

