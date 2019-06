L’Italia è il primo consumatore mondiale di ‘olio d’oliva’, il maggiore importatore e ai primi posti per produzione ma, davanti allo scaffale degli oli, il consumatore non esperto è disorientato, non percependo il reale valore dell’offerta e ripiegando spesso sul prezzo quale elemento di scelta. Secondo una recente indagine dell’Ismea, quasi un consumatore su due aspira a diventare un intenditore di olio e, così come accade per il vino, conoscerne il territorio di origine, le varietà utilizzate, gli abbinamenti gastronomici, le proprietà salutistiche, oltre che avere gli strumenti per valutare le caratteristiche organolettiche.

