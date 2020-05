Prende il via domani il nuovo show charity di Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. Uno spettacolo all’insegna della ripartenza e della voglia di guardare al futuro con ottimismo. “L’obiettivo è quello di regalare con quattro speciali un sorriso a tutti gli spettatori che sono radunati davanti alla tv e che in questo difficile momento hanno bisogno di leggerezza e spensieratezza”, spiegano gli autori. “Amici Speciali” con Tim insieme per l’Italia lo fa attraverso la grande musica e l’eccellenza della danza in un’avvincente sfida a squadre che coinvolge dodici beniamini dello spettacolo.

Fonte