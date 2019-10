Niente poker. E la caccia ai piani superiori che valgono l’Europa è rimandata. La Fiorentina non riesce a firmare la quarta vittoria consecutiva in campionato, bloccata sullo 0-0 da un Brescia attento e ordinato capace di arginare una Viola non troppo brillante e poco incisiva in fase offensiva, tutto palleggio (soprattutto nel primo tempo) ma poca sostanza. Balotelli nel secondo tempo ha cercato in un paio di occasioni di graffiare ma la serata dei bomber è risultata sterile per entrambe le squadre. L’unico brivido al secondo minuto per un gol negato al Brescia ad Ayé. Per la Fiorentina, che reduce da un filotto vincente sembra aver pagato la sosta del campionato per le nazionali, il Rigamonti si sta rivelando un campo ostico: su questo campo non riesce a vincere dal 2011. In avvio di ripresa brutto infortunio alla caviglia destra per il centrocampista del Brescia Daniele Dessena, che già in passato si era fratturato tibia e perone della stessa gamba.