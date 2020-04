I Linkin Park sono una delle band più cliccate e viste in streaming su YouTube. Ecco la classifica completa dei gruppi da Chart Data.

I Linkin Park si sono fatti conoscere, facendosi spazio nella scena nu-metal della fine degli anni ’90.

Il loro lavoro di debutto, Hybrid Theory, fu l’album più venduto del 2001 (con 4,81 milioni di copie vendute quell’anno, battendo Shaggy).

Da allora, i fan non li hanno più abbandonati e ora si scopre che il gruppo di Chester si è posizionato nella Top Ten degli artisti più visti in streaming su YouTube, secondo quanto scoperto da Chart Data.

Chart Data ha elaborato la classifica, in base alla quantità di visualizzazioni che i video “ufficiali” hanno avuto su Youtube.

Linkin Park, uno dei gruppi più visti su YouTube

I Linkin Park fanno parte di una nuova Top Ten, quella delle band più visti nella storia di YouTube.

Chart Data ha esaminato le visualizzazioni generali di tutti i video ufficiali dei gruppi musicali – appartenenti a tutti i generi musicali – e ha scoperto che la band entra in classifica alla nona posizione delle band più viste a in streaming su YouTube.

Ecco la classifica completa di Chart Data:

L’elenco, nell’ordine, trova i Maroon 5 al numero uno, seguiti da BTS, Coldplay, The Chainsmokers, Imagine Dragons, One Direction, Blackpink, Henrique e Juliano, poi Linkin Park e Banda MS.

Il video di Numb:

Linkin Park, i video più visti su YouTube

I primi cinque video del gruppo di Chester Bennington più visti hanno raggiunto be 3,557 miliardi di visualizzazioni.

Tali views sono suddivise, rispettivamente, per i seguenti video: Numb (1,3 miliardi di visualizzazioni); In The End (957 milioni di visualizzazioni); What I’ve Done (449 milioni di visualizzazioni); Castle of Glass (428 milioni); e New Divide (423 milioni.)