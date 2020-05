KUWTK is real! A distanza di oltre un decennio dalla prima visione italiana su Sky, il portale Netflix ha acquistato i diritti per trasmettere la prima e la seconda stagione di Al Passo Con I Kardashian che racconta la vita della famiglia del campione olimpico Bruce Jenner che aveva formato una famiglia con la vedova dell’avvocato Robert Kardashian, famosissimo in America per aver difeso in aula il campione O.J. Simpson.

A distanza di un decennio Bruce Jenner è diventato Caitlyn Jenner, mentre le figlie di Kris sono diventate delle icone mondiali. Insomma, tutti conoscono Kim Kardashian.



Al Passo Con I Kardashian, la trama (via Wikipedia)

“Robert Kardashian (1944-2003) e Kristen Mary “Kris” Houghton (nata nel 1955) si sono sposati nel 1978 e hanno avuto quattro figli: Kourtney (nata nel 1979), Kim (nata nel 1980), Khloé (nata nel 1984) e Rob (nato nel 1987). La coppia ha divorziato nel 1991. Nel 1994, Robert è diventato famoso quando ha difeso O. J. Simpson per gli omicidi di Nicole Brown Simpson e Ronald Goldman durante il caso O.J. Simpson. Nel 1991, Kris sposa Bruce Jenner (ex campione di decathlon olimpico, ora transgender con il nome di Caitlyn Jenner). Kris e Bruce/Caitlyn hanno avuto due figlie insieme, Kendall (nata nel 1995) e Kylie (nata nel 1997). Robert è morto nel 2003, otto settimane dopo essergli stato diagnosticato un carcinoma dell’esofago. Le sorelle Kardashian iniziarono a comparire più spesso sotto i riflettori dei media. Nel 2004, Kim era la stilista personale di Brandy Norwood. Alla fine è diventata una stilista a tempo pieno, ed è stata la personal shopper e stylist dell’attrice Lindsay Lohan. Khloé, Kim e Kourtney si sono avventurate ulteriormente nella moda, aprendo una boutique di alta moda Dash a Calabasas, in California. Durante la sua carriera iniziale, Kim ha avuto alcune relazioni con personaggi famosi tra cui il fratello di Brandy Norwood, il cantante Ray J, e in seguito, con il cantante Nick Lachey”.

Ecco il trailer della prima stagione: