Al Milan di Stefano Pioli non basta il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, entrato nella ripresa, per trovare la vittoria. Per i rossoneri è solo 0-0 a San Siro con la Sampdoria di Claudio Ranieri. Dopo la brutta batosta di Bergamo incassata dal Milan prima della sosta natalizia per il match inaugurale del 2020 si sperava in un finale diverso in casa rossonera. La squadra di Pioli nel primo tempo va vicino al vantaggio in più di una occasione in particolare con Suso e con un tiro-cross di Theo Hernandez dalla sinistra con la palla che termina sulla parte alta della traversa. Al 47′ Sampdoria in gol con Jankto, ma il guardalinee alza la bandierina al termine dell’azione segnalando il fuorigioco di Gabbiadini in precedenza. Pioli manda a scaldare Ibrahimovic e San Siro accoglie la decisione con un boato.

Fonte