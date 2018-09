Al Bano: Non canto più

(Foto Fotogramma)

“Io il primo di gennaio mi fermo”. Ad annunciare il suo addio alla musica è Al Bano che a ‘Mattino Cinque‘ ha detto: “Dopo quelle due mazzate che mi sono capitate (un infarto e un’ischemia, ndr) ho capito che dovevo ragionare con me stesso e ho ragionato”.

Il leone di Cellino San Marco sarebbe insomma pronto ad appendere il microfono al chiodo a fine dicembre, anche se poi aggiunge: “Il mio cantare era disumano. Adesso sono diventato umano nel cantare e non mi sta bene. Quando ritroverò quella disumanità nel cantare, positiva ovviamente, allora ritornerò“. In ogni caso “sia ben chiaro: non me ne starò con le mani in mano”, ha aggiunto subito dopo Al Bano.