“L’uomo è stato capace di distruggere i dinosauri, figuriamoci se non è capace di distruggere questo piccolo verme, microbo, che si chiama coronavirus”. Al Bano si ritrova al top delle tendenze su Twitter dopo le dichiarazioni rilasciate nell’intervista a Domenica In. In collegamento da Cellino San Marco, il cantante si concede una considerazione che scatena la reazione dei social. “La razza umana ha sempre vinto, Sembra che il male stia vincendo, ma alla fine sta perdendo. La storia dell’uomo lo dimostra”, dice Al Bano. Inevitabile, la valanga di commenti alle ‘esternazioni’ dell’artista, con abbondanza di meme che spaziano tra Jurassic Park e i Flintstones

