Prove di disgelo tra Al Bano e il governo ucraino dopo che il ministero della Cultura lo aveva inserito nella lista degli individui considerati una minaccia alla sicurezza nazionale. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno l’artista di Cellino San Marco è tornato in Italia dalla Turchia appositamente per incontrare nella mattinata di sabato 6 aprile a Roma l’ambasciatore Yevhen Perelygin, per sanare la frattura.

Al centro della querelle, presumibilmente, l’apprezzamento sempre espresso dal cantante nei confronti del presidente russo Vladimir Putin. “Mi sembra ovvio che giustificare quelli che stanno calpestando in modo cinico e brutale i principi fondamentali del diritto internazionale è un indicatore di doppi standard morali e politici, ma anche una bomba a orologeria.

Lo affermo perché se oggi noi non riconosciamo l’ordine mondiale e le frontiere riconosciute di uno Stato europeo come l’Ucraina, domani questa sorte può toccare tutta l’architettura europea. – era stato il commento dell’ambasciatore a metà marzo – Ciononostante, sono disponibile sin da subito ad accogliere Albano Carrisi e spiegare meglio il motivo per cui è pericoloso per gli artisti, soprattutto per quelli molto conosciuti, flirtare con i regimi dittatoriali sanguinari sia che si tratti del Cremlino, della Siria o di altri paesi. Vorrei fare un tentativo di convincerlo che la tesi propagandistica russa sul “ritorno della Crimea nella Russia” di fatto legittima ed incoraggia l’invasione militare russa in Crimea ed in Donbas nonché allontana la pace in Ucraina”.