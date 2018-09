Furto di vini nella tenuta di Al Bano Carrisi a Cellino San Marco. I ladri si sono intrufolati nella proprietà del cantante nella notte tra il 16 e il 17 settembre scorso ed hanno portato via centinaia di bottiglie di vino prodotte dal cantante, un’affettatrice e un attrezzo per la pulizia della piscina.

Secondo una prima ricostruzione i malviventi avrebbero superato il muro di cinta ritrovandosi nei villaggio turistico dove ci sono dei mini appartamenti, la piscina e una torre che custodisce le bottiglie di vino. Da qui i ladri hanno rubato oltre 90 confezioni, i cartoni vuoti sono stati ritrovati nei pressi di muro in costruzione sempre nella tenuta Carrisi. Erano presenti anche degli ospiti. Ad agire molto probabilmente sono state più persone.

Al Bano al momento del furto si trovava all’esterno, oggi è a Baku in Azerbajan, impegnato come ambasciatore all’inaugurazione dei mondiali di Judo. Ad accorgersi del furto sono stati alcuni suoi dipendenti. Non è la prima volta che la tenuta Carrisi viene preso di mira dai ladri, in passato avevano anche rubato le tv dagli appartamenti del villaggio turistico e varia attrezzatura per la pulizia del bosco di proprietà della sua famiglia.

“Sono molto amareggiato – ha detto il cantante – ho sempre investito in questo territorio, e creduto nella mia terra, e di certo non ha bisogno di queste cose per crescere”.