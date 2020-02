Al Bano e Romina tornano a Sanremo per presentare un nuovo singolo, Raccogli l’attimo, e l’omonimo nuovo album.

Al Bano e Romina sono pronti a scaldare nuovamente i cuori dei propri fan in tutto il mondo. La coppia più amata della nostra musica presenterà in anteprima nella prima serata del Festival di Sanremo un nuovo singolo, Raccogli l’attimo, title track di un nuovo album.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo nuovo lavoro discografico che torna a unire le voci di due degli artisti che più sono riusciti a farsi amare negli ultimi quarant’anni di musica italiana.

Al Bano e Romina: Raccolgi l’attimo

A distanza di 25 anni dalla propria ultima registrazione, il cantautore di Cellino San Marco e la sua ex moglie sono pronti a tornare con Raccogli l’attimo.

Scritto da Cristiano Malgioglio e dalla stessa Romina su musica del Carrisi e di Summa, Raccogli l’attimo è uno dei due singoli in arrivo. L’altro dovrebbe essere Cambierà, brano con testo di Popi Minellono e musica di Paoletti-Carrisi.



Al Bano

Nuovo album di Al Bano e Romina

Il nuovo disco di Al Bano e Romina si compone di dieci canzoni in totale. Oltre alle già citate ce ne sono altre quattro cantante dalla Power e quattro cantante dal Leone pugliese.

Tra i brani di Romina figurano due canzoni messicane adattate in italiano dalla stessa Power: La luce che hai (Benedita tu luz) di José Fernando Olvera Sierra e Sergio Vallin, e Una canzone complice (Cara Luna) di Jorge Villamizar. Le altre due canzoni sono invece un suo vecchio pezzo, A message, e Il ballo del qua qua rivisitato in versione reggaeton.

Al Bano invece canta: Madre mia, canzone dedicata alla madre Jolanda, scomparsa da poco; Per troppo amore; Fuori pericolo; Il pianto degli ulivi.

Tra gli autori di questo album figurano, oltre ai già citati Popi Minellono e Cristiano Malgioglio, altre firme storiche come Nicolò Agliardi e Paolo Limiti. L’uscita è prevista per il 7 febbraio negli store digitali, il 21 in tutti i negozi.

