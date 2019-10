Al Bano e Romina a Sanremo 2020: secondo Il Tempo la coppia più amata dagli italiani potrebbe tornare al Festival con un brano di Cristiano Malgioglio.

Al Bano e Romina potrebbero tornare a calcare insieme il palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2020. Sussurri, indiscrezioni, nulla di più. Ma la voce inizia ad essere davvero insistente, e si colora di giorno in giorno di nuovi particolari.

Secondo quanto riferito da Il Tempo, infatti, sarebbe già pronta la canzone dei due ex coniugi, e porterebbe la firma di un autore che, a suo modo, ha fatto la storia della musica italiana: Cristiano Malgioglio.

Al Bano e Romina a Sanremo 2020

Di questa che sarebbe una clamorosa indiscrezione, ovviamente, mancano conferme. Ma va detto che non molte settimane fa, intervistata da un quotidiano online, Romina aveva ammesso di essere al lavoro su diverse sorprese e di aver inciso una canzone inedita con Al Bano, senza rivelare altro.

Insomma, gli indizi si sprecano. Per i fan della coppia più amata degli anni Ottanta in Italia non resta che attendere l’arrivo di qualche altra conferma, magari da parte del direttore artistico Amadeus.

I Big di Sanremo

Per avere l’ufficialità vera e propria quest’anno bisognerà aspettare fino all’Epifania. I Big saranno infatti annunciati il 6 gennaio durante una puntata speciale de I soliti ignoti.

Di certo la partecipazione di Al Bano e Romina a Sanremo sarebbe comunque particolarmente importante nell’anno del Settantesimo anniversario del Festival, per due artisti che del Festival hanno comunque scritto pagine importanti.

Ma certo la presenza di due entità storiche della kermesse dovrebbe essere in qualche modo compensata da una buona dose di giovani talenti del mainstream attuale, onde evitare di perdere quanto di buono seminato da Claudio Baglioni negli ultimi Festival, ovvero l’interesse di quella fetta di pubblico molto giovane generalmente poco attratta dalla kermesse.

Di seguito Al Bano e Romina a Sanremo 1982 con Felicità: