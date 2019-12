Al Bano e Romina canteranno al Festival di Sanremo 2020, ma non come concorrenti: lo ha confermato lo stesso Carrisi a Porta a Porta.

Al Bano e Romina torneranno a Sanremo nel 2020! Non per partecipare alla gara, a quanto pare, ma come veri e propri super ospiti. Dopo mesi di indiscrezioni, la conferma è arrivata dalla viva voce dello stesso cantante pugliese, che ne ha parlato ai microfoni di Porta a Porta.

Carrisi ha dichiarato la sua gioia per questo nuovo invito sul palco dell’Ariston, anche se ha ammesso che la vera emozione è per lui quella della gara.

Al Bano e Romina a Sanremo 2020

Il duo di Felicità sarà dunque parte del grande cast di ospiti che animeranno il 70esimo Festival di Sanremo. Il cantante di Cellino San Marco ha dichairato che è stato lo stesso Amadeus a volerli fortemente all’interno della kermesse, convincendolo a tornare a tre anni di distanza dalla sua partecipazione del 2017, condita da non poche polemiche.

“Sanremo? Sì, ci sarò, ovviamente non come concorrente ma come ospite d’onore“, ha dichiarato Al Bano, “come concorrente non ho più l’età, anche se per me Sanremo vuol dire soprattutto gara, perché è nato come gara: è lì che provi tutti i brividi“.



Al Bano

Reunion Al Bano e Romina

La notizia forse più attesa dai fan è però la conferma della reunion con Romina. I due infatti sono tornati ad essere una vera e propria coppia artistica, molto richiesta anche all’estero. Spiega Carrisi: “Ormai tutti sanno che io sono solista e se chiedono il duo c’è anche il duo, a scelta, come al supermercato, prendi due…“.

Tra l’altro per Al Bano si tratterà della terza volta al Festival come ospite (mentre sono sedici le partecipazioni in gara). La prima risale al 2013, quando gli venne conferito il premio alla carriera. Nell’occasione ci fu la sua prima reunion con l’ex moglie a distanza di sedici anni dalla loro ultima performance insieme.

La seconda partecipazione come ospite, sempre con Romina, è invece quella del 2015, anno in cui il duo venne premiato con la Targa ambasciatore del Festival di Sanremo nel mondo.

Di seguito uno spezzone della loro partecipazione nel 2015: