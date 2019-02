“Solo una canzone italiana su tre è poca cosa. Almeno sette su dieci!”. Così Al Bano rilancia con l’Adnkronos la proposta di legge a prima firma di Alessandro Morelli della Lega, presidente della commissione Trasporti e telecomunicazioni della Camera e fino allo scorso anno direttore di Radio Padania, che prevede che “le emittenti radiofoniche, nazionali e private” debbano riservare “almeno un terzo della loro programmazione giornaliera alla produzione musicale italiana”. Per Al Bano non basta: “Bisogna fare come in Francia dove le radio trasmettono il 75 per cento di musica nazionale e il 25 per cento di musica straniera. Occorre tutelare di più la nostra tradizione, come fanno gli altri Paesi”.

