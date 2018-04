Niente, non ce la fa, Akash Kumar non ha imparato la lezione.

Andreas, Pablo, Andrea P, Romeiro ieri sera si è scusato in diretta, ma dietro le quinte è tornato a perculare Selvaggia Lucarelli e Roberta Bruzzone:

“Quello che pensa di me la signora mmm, come si chiama? Lucarelli? E la signora Bionda? Insomma poco mi importa, io nella mia vita reale lavoro come indossatore. Poi dopo di qua ho già dei lavori importanti, l’unica cosa che mi importa è ballare e divertirmi. Del resto, cioè, quando esco di qua manco le saluto loro”.

Non vorrei essere nei panni di Romeiro, Andreas Akash la prossima settimana…