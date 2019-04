Torna la Champions League e con lei l’adrenalina per la scalata alla finale del primo giugno al Wanda Metropolitano di Madrid. L’unica italiana rimasta in corsa per la Coppa dalle grandi orecchie è la Juventus di Massimiliano Allegri e Cristiano Ronaldo, recuperato dopo l’infortunio con la sua Nazionale.

Il match della squadra bianconera, impegnata nell’andata dei quarti di finale con l’Ajax – che ha eliminato la corazzata Real Madrid negli ottavi – si potrà vedere in chiaro su RaiUno a partire dalle 20:30. Chi non potesse vedere la partita in tv, grazie all’app di RaiPlay potrà godersi il match anche su smartphone, tablet e pc. Ajax-Juve è disponibile inoltre per gli abbonati Sky sul canale Sky Sport Uno, al 201 del satellite e al 382 del digitale terrestre, oltre che sull’app SkyGo.

Se dovessero passare il turno, gli juventini potrebbero vedersela con una tra Manchester United, già incontrato nel girone H, e il Tottenham, quarta forza della Premier.

