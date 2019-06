Tre anni fa gli viene diagnosticato un raro tumore cerebrale, il glioblastoma. Un dramma nel dramma per L. condannato a dover pagare una sanzione di 310mila euro come ultimo atto di una vicenda giudiziaria cominciata nel ‘92. La storia di un poliziotto padovano di 53 anni viene raccontata in una lettera inviata al ministro dell’Interno Matteo Salvini (e per conoscenza al capo della polizia Franco Gabrielli) dai sindacati di polizia (Fsp, Sap, Siulp, Siap, Silp, Uil e Cosip). “La sorte e la burocrazia hanno riservato al nostro collega un trattamento indefinibile. Ci affidiamo a lei”, scrivono. “L. sta lottando come un guerriero contro la sua malattia. Un servitore dello Stato che con uno stipendio di 1.500 euro al mese dovrebbe riuscire a far fronte ad una cifra insostenibile da pagare al ministero dell’Interno per risarcire la parte lesa”, spiega all’AdnKronos Mirco Pesavento, segretario provinciale del Sap di Padova.

Fonte