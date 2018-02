Quando saranno disponibili le AirPower e il nuovo case wireless delle AirPods? Secondo un nuovo rumor, Apple dovrebbe lanciare queste due novità nel mese di marzo.

AirPower e custodia wireless per AirPods sono state presentate da Apple durante l’evento di settembre, ma fino ad oggi non sono mai state fornite informazioni su un loro rilascio, se non limitate ad un generico “inizio 2018“.

Le ultime voci parlando di un imminente arrivo dei due prodotti, con Apple che potrebbe immetterli sul mercato nel mese di marzo.

La AirPower utilizza il protocollo Qi ed è in grado di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. La base è anche in grado di rilevare la posizione del dispositivo per gestire al meglio la carica. Attualmente, tutti gli altri caricatori wireless Qi consentono di ricaricare un solo dispositivo per volta. Con la AirPower potremo quindi ricaricare contemporaneamente iPhone (X, 8, 8 Plus), Apple Watch Series 3 e nuove AirPods tramite la relativa custodia. I dispositivi possono essere collocati in qualsiasi punto del pad. Lo standard Qi si basa sull’induzione tra due bobine che forniscono la relativa alimentazione al dispositivo che richiede la ricarica. La stazione base contiene una bobina di trasmissione che genera un campo magnetico oscillante che, a sua volta, induce corrente alternata nel campo di ricezione. AirPower non utilizza posizione specifiche, come invece avviene per le altre basi in commercio. Ricordiamo che, pur utilizzando il protocollo Qi, AirPower può essere utilizzata solo con i dispositivi Apple.

Il case di ricarica wireless per gli AirPods, invece, sarà venduto sia a parte, per chi ha già acquistato in passato gli auricolari Apple, sia ovviamente insieme agli stessi AirPods non appena il case sarà disponibile.

Nessuna informazione ufficiale sui prezzi.