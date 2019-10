Un nuovo processo in Appello, limitatamente ad alcuni punti, tra cui l’assoluzione in secondo grado in relazione a quattro episodi che gli erano stati contestati. È la richiesta del pg Pasquale Fimiani nel processo davanti ai giudici della I sezione penale della Cassazione per Valentino Talluto, accusato di aver contagiato consapevolmente con l’Hiv una trentina di ragazze attraverso rapporti sessuali non protetti. Il pg, che nella requisitoria ha riconosciuto la responsabilità di Talluto per lesioni gravissime, ha chiesto di riconsiderare nel nuovo processo le quattro assoluzioni.

Fonte