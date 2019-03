Un uomo sieropositivo in Gran Bretagna è diventato il secondo adulto conosciuto in tutto il mondo a essere liberato dal virus dell’Aids dopo aver ricevuto un trapianto di midollo osseo da un donatore resistente all’Hiv. Quasi tre anni dopo aver ricevuto cellule staminali di midollo osseo da un donatore con una rara mutazione genetica che resiste all’infezione da Hiv – e più di 18 mesi dopo aver eliminato i farmaci antiretrovirali – i test non mostrano ancora alcuna traccia della precedente infezione da Hiv. I risultati della ricerca sono stati pubblicati oggi su Nature.

“Non c’è nessun virus che possiamo rilevare”, ha detto Ravindra Gupta, professore e biologo dell’Hiv che ha diretto un team di medici che curano l’uomo. I medici hanno assicurato che un giorno la scienza sarà in grado di porre fine all’Aids, ma oggi non si può ancora affermare che sia stata trovata una cura per l’Hiv.

Gupta ha descritto il suo paziente come “funzionalmente curato” e “in remissione”, ma ha ammonito: “È troppo presto per dire che è guarito”. L’uomo viene chiamato “il paziente di Londra”, in parte perché il suo caso è simile al primo caso conosciuto di una cura funzionale dell’HIV – in un uomo americano, Timothy Brown, che divenne noto come il paziente di Berlino quando subì un simile trattamento in Germania nel 2007.

Brown, che viveva a Berlino, da allora si è trasferito negli Stati Uniti e, secondo i medici, non ha più presentato segni di contagio. Gupta, ora all’Università di Cambridge, ha curato la paziente di Londra quando lavorava all’University College di Londra. L’uomo aveva contratto l’Hiv nel 2003, ha detto Gupta, e nel 2012 è stato diagnosticato anche un tipo di tumore del sangue chiamato Linfoma di Hodgkin. Nel 2016, quando il cancro non lasciava più speranze, i medici hanno deciso di cercare un donatore per il trapianto. “E’ stata la sua ultima possibilità di sopravvivenza”, ha detto Gupta a Reuters. Il donatore – che non era correlato – aveva una mutazione genetica nota come “CCR5 delta 32”, che conferisce resistenza all’Hiv. Il trapianto è andato relativamente liscio, ha detto Gupta, ma ci sono stati alcuni effetti collaterali.

La maggior parte degli esperti afferma che è inconcepibile che tali trattamenti possano essere un modo per curare tutti i pazienti. La procedura è costosa, complessa e rischiosa.I donatori della corrispondenza esatta dovrebbero essere trovati nella piccolissima percentuale di persone – la maggior parte discendenti dell’Europa settentrionale – che hanno la mutazione CCR5 che le rende resistenti al virus.





