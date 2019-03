Gli scienziati americani ritengono di aver curato un paziente malato di Aids. Lo riporta il New York Times precisando che la ricerca sarà pubblicata oggi sulla rivista Nature e presentata nel corso di una conferenza stampa a Seattle. Il nome del paziente resterà anonimo.

