Dal 1984 a fine 2018, nel Veneto sono stati notificati 3.873 casi di Aids in persone residenti, con 2.637 decessi, pari al 68% dei casi. La speranza di vita dei malati di Aids è però molto aumentata dopo l’introduzione (nel 1996) della Terapia Antiretrovirale Altamente Attiva, passando dal 36% prima del 1996 al 68% di oggi. A cinque anni dalla diagnosi, l’aumento della probabilità di sopravvivenza è ancora maggiore: si passa da meno del 20% per chi si ammalò prima dell’introduzione della nuova terapia, al 77% dei casi diagnosticati dal 2006. Con il progressivo calo dei decessi dopo il 1996 è di conseguenza aumentato l’aspetto assistenziale, con 1.236 pazienti in cura nel 2018. Sono questi gli ultimi dati elaborati dalla Direzione Prevenzione dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, che ha aggiornato in quadro epidemiologico legato all’Aids nel Veneto, in occasione della Giornata Mondiale della Lotta a questa malattia.

Fonte